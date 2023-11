Ianis Hagi a fost inclus în top 10 al celor mai buni jucători U25 din Europa.

Într-un top alcătuit de Go Up Players, Ianis Hagi ocupă locul nouă, cu un punctaj de 0,78. Pe primul loc în clasamentul celor mai buni jucători sub 25 de ani este Erling Haaland, cu un punctaj de 1,06.