Ianis Hagi, întrerupt la conferință de Mircea Lucescu: „Are Gică Hagi ofertă din Turcia?”

România se pregătește de o nouă acțiune a echipei naționale de fotbal, unde „tricolorii” vor juca un meci amical cu Moldova și vor da un test important cu Austria.

Ianis Hagi s-a aflat la conferința de presă premergătoare meciului cu Republica Moldova și a răspuns curiozității publicului larg: „Are Gică Hagi ofertă de la o echipă din Turcia?”

Va antrena Gică Hagi în Turcia? Ianis Hagi a lămurit situația, iar Mircea Lucescu a intervenit

Inevitabil, la conferința de presă premergătoare meciului cu Moldova, Ianis Hagi a fost întrebat despre zvonurile cum că Gică Hagi ar fi gata să preia o echipă din Superliga Turciei. Fiul „Regelui” a declarat că nu știe nimic despre așa ceva, iar Mircea Lucescu a răbufnit la adresa jurnaliștilor:

„(n.r. Hagi ar avea o ofertă din Turcia?) Nu știu nimic, n-am fost… Sunt concentrat pe ce am de făcut. Dacă tata ajunge sau nu în Turcia este problema lui”, a spus Ianis Hagi, când Mircea Lucescu a intervenit.

„Cum aveți informații pe care noi nu le avem. Prima oară ar trebui să ajungă la el informația”, a spus selecționerul naționalei.