Ianis Hagi nu și-a uitat contestatarii și le-a transmis un mesaj direct de la EURO 2024: „Am demonstrat și voi demonstra în continuare!”

Ianis Hagi a fost deseori criticat pentru evoluțiile sale la echipa națională. Fiul lui Gică Hagi se află alături de România la EURO 2024.

Jucătorul de 25 de ani nu s-a putut abține să nu le transmită un mesaj contestatarilor săi. Iată ce a spus direct de la turneul final.

„Am demonstrat și voi demonstra în continuare!”

„A fost cel mai jos moment al meu în fotbal. Mi-am dat seama că în fotbal totul se uită foarte repede, se șterge cu buretele extrem de repede tot ce ai făcut. Mi-am dat seama că trebuie să urc din nou Muntele Everest pentru a arăta cine sunt.

A fost o motivație, o ambiție destul de mare a mea. Lumea nu credea că pot să revin. În continuare lumea crede că nu pot să fac anumite chestii sau nu merit să fiu în anumite locuri.

Atâta timp cât sunt liniștit și știu că am dat totul, nu am ce spune. Dumnezeu a avut grijă de mine. Am mare încredere în Dumnezeu și sunt sigur că momentul meu va veni.

Acesta este fotbalul. Azi faci ceva, mâine nu mai ești. Sunt aici, am demonstrat și voi demonstra în continuare. De acum încolo se va vedea cea mai bună versiune a mea.”, a spus Ianis Hagi, potrivit celor de la frf.tv.