Ianis Hagi: „Ocaziile mai mari le-am avut noi, am fost periculoși”

Ianis Hagi a comentat victoria cu Austria, 1-0, obținută cu un gol venit în minutul 90+5.

„Am fost mai buni decât ei, probabil că au avut posesia mai mare, dar au avut-o unde ne-am dorit noi, nu unde și-au dorit ei. Ocaziile mai mari le-am avut noi, am fost periculoși. Suntem fericiți, dar și realiști.

Am făcut un pas, mai avem doi, dar, din păcate, nu mai suntem la mâna noastră. Vrem să câștigăm cele două meciuri rămase și apoi să vedem unde ne aflăm”, a continuat Ianis.

Despre golul la care a fost coautor, Hagi a afirmat:

„Nu e o coincidență ce s-a întâmplat. Poate pentru 99% dintre cei care au văzut așa pare, dar nu e așa. De la 12 ani jucăm împreună. Nici nu-mi amintesc câte pase de gol i-am dat lui Ghiță. La acea fază voiam să jucăm lung, dar nea Mircea mi-a zis să joc pentru Man, pe calitățile noastre. Când a venit mingea la mine și mi-am pus-o să centrez, eram sigur că ajunge la Ghiță”.

„Important este să fim echilibrați. Să aveți încredere în noi, că o putem scoate la capăt. Suntem un grup unit, nu ne este frică de niciun adversar. Ne vom lăsa inima pe teren, vom încerca să aducem cât mai multe victorii și calificări la turneele finale pentru România”, a încheiat el.