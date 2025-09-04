Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor: „Turcia e a doua mea casă”. Gică Hagi a fost alături de fiul său când a semnat contractul

Ianis Hagi a fost prezentat oficial ca nou jucător al echipei Alanyaspor, echipă care ocupă locul 9 în Superliga Turciei. La eveniment a fost prezent și tatăl său, legendarul Gică Hagi, care a fost alături de Ianis în momentul semnării contractului pe doi ani. Mijlocașul român a primit tricoul cu numărul 14 și a fost întâmpinat cu un videoclip de prezentare spectaculos.

Prințul Ianis Hagi a declarat cu emoție: „Turcia e a doua mea casă şi sunt foarte fericit să fiu aici. De-abia aştept să joc. Să ne vedem curând. E timpul să scriu o nouă poveste. O nouă aventură la Alanya.”

„Bun venit, Hagi! Clubul nostru a semnat un contract pe doi ani cu jucătorul naționalei române de fotbal, Ianis Hagi, care a jucat ultima dată pentru echipa Rangers a Scoției.”, a scris Alanyaspor pe pagina de X a clubului.

🤝🏻 Hoş geldin Hagi! Kulübümüz, son olarak İskoçya’nın Rangers takımında forma giyen Rumen milli futbolcu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı#CorendonAlanyaspor pic.twitter.com/wtwKx4xUNL — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 4, 2025

Ianis, cotat la 1.5 milioane de euro, a ales Alanyaspor în defavoarea altor oferte venite din Turcia și Spania. Mircea Lucescu a dezvăluit că mijlocașul a fost dorit și de Dinamo Kiev, dar a refuzat și alte opțiuni, inclusiv Rapid. Antrenorul naționalei României consideră că alegerea campionatului turc este excelentă deoarece acesta este unul dintre cele mai competitive după primele cinci ligi europene, cu jucători valoroși și stadioane pline.

„Am intervenit şi eu, şi cu Rapidul, el n-a vrut la Rapid, cu Dinamo Kiev. Preşedinţii de acolo, fraţii Surkis, îl doreau, e foarte bine ce a ales, e excelent.

Vorbind aseară cu el, mi-a spus. Din momentul ăsta, te gândeşti doar la ce ai de făcut. Te aştept din momentul în care începi să joci. Regreta şi el că nu a găsit mai devreme ca să facă parte din echipa naţională.

Campionatul Turciei e, cred, cel mai important după cele 5 mari. Un campionat cu jucători foarte buni, cu experienţă, cu stadioanele pline. A ales un campionat care îl stimulează, aşa cum i-a stimulat şi pe alţi jucători români care au fost la Beşiktaş, Fenerbahce sau pe unde au mai fost”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu.