Ianis Hagi rămâne în continuare fără echipă. Cum explică fiul „Regelui” această situație delicată

Ianis Hagi, în vârstă de 26 de ani, se află încă fără echipă, la peste o lună de la despărțirea de Rangers. Deși au existat numeroase zvonuri privind transferul său, internaționalul român a ales să aștepte, declarând că își dorește să facă alegerea potrivită pentru cariera sa.

„Cum am spus, lui nea Mircea îi place să comunice cu jucătorii și mă sfătuiesc deseori cu dânsul. Și, da!, spre să fiu inspirat în alegere, să-mi găsesc clubul și antrenorul unde să pot crește în continuare.

Să joc la capacitatea maximă, fiindcă sunt conștient de ceea ce pot face pe teren, de potențialul meu de dezvoltare. Mai am multe de învățat și știu că încă nu mi-am atins nivelul maxim. Iar nea Mircea, cu siguranță, își dorește asta pentru mine.

Deocamdată, nu! Sunt încă în discuții. Nu vreau să mă grăbesc și sper să fiu inspirat. Voi lua o decizie în perioada următoare și-mi doresc să reîncep cu dreptul. Dar, atât timp cât nu simt că este decizia corectă, nu voi forța. Totul va veni la timpul potrivit”, a spus Ianis Hagi, potrivit gsp.ro.

Negocierile cu Legia Varșovia, unde era dorit de Edi Iordănescu, nu s-au concretizat din cauza pretențiilor financiare ale lui Hagi. Potrivit presei poloneze, acesta a cerut un salariu anual de 800.000 de euro și un bonus la semnătură de 1 milion de euro, condiții peste nivelul clubului.