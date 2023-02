Ianis Hagi se visează deja tehnician: „Îmi doresc să fiu antrenor!” – Ce a spus tânărul fotbalist!

Ianis Hagi a revenit de curând pe teren după o accidentare ce a durat mai bine de un an. Fiul „Regelui” a vorbit despre viitorul său.

Mai exact, Ianis a spus că vrea să urmeze pașii tatălui său și să devină antrenor. Iată ce a spus Iani Hagi.

„Îmi doresc să fiu antrenor!”

„Recuperarea a fost un proces de lungă durată, dar ştiam că toată lumea are încredere în mine. A fost important (n.r. că a semnat un nou contract cu Rangers), mai ales într-o perioadă dificilă a carierei mele și după o schimbare de antrenor. Devin destul de bun la spaniolă acum. Îmi place baschetul, așa că m-am uitat la multe meciuri în perioada în care am fost accidentat. Apoi este vorba şi de antrenorat.

Este ceva cu care am crescut, tatăl meu fiind manager de multă vreme… am studiat diferite cărți şi am urmărit diferite seriale pe Netflix despre antrenorat. Nu doar fotbal, ci și despre a fi antrenor în diferite sporturi. Am încercat să înțeleg jocul dintr-un alt unghi. Eu, pe viitor, îmi doresc să fiu antrenor”, a declarat Ianis Hagi pentru Sunday Mail.