Ianis Hagi și-a anunțat revenirea pe teren: ”Sunt aproape!”

Ianis Hagi și-a anunțat revenirea pe teren.

Jucătorul a fost accidentat o bună perioadă de timp.

”Sunt bine din punct de vedere mental şi cred că asta este cel mai important pentru mine în acest moment. Fizic cresc în fiecare săptămână, văd progresul şi asta este întotdeauna pozitiv, sunt fericit.

Îmi amintesc de prima zi în care mi-am pus ghetele şi am început să alerg, doar atingând iarba, simţind iarba, mirosind iarbă, mă simţeam ca acasă. Este un sentiment diferit pe care nu l-ai putea avea nicăieri altundeva.

Chiar şi o alergare mică de 10 minute, probabil că mă bucur de ea de două ori mai mult decât mă bucuram înainte de accidentare. Doar te face să realizezi cât de mult ai crescut de când erai copil şi îţi atingi visele şi lucrezi pentru ele, te simţi bine.

Am fost binecuvântat să pot lucra cu băieţi profesionişti pe parcursul reabilitării mele. Fiecare persoană, chiar dacă doar pentru o zi, toţi m-au ajutat foarte mult să progresez şi să mă menţin cât mai în formă.

În acelaşi timp, ei au respectat accidentarea mea, au ştiut că nu este întotdeauna bine să împingi această accidentare şi trebuie să înţelegi genunchiul şi să asculţi genunchiul. În acest moment, este doar un alt pas către destinaţia finală şi, sperăm, să revin pe teren cât mai curând posibil.

Când eram doar în cârje, nu puteam face mare lucru. Am stat aici în Glasgow şi apoi o perioadă în Amsterdam. Trebuie să mulţumesc clubului pentru asta, au fost cu adevărat deschişi la ceea ce a fost bun din punct de vedere mental pentru mine.

Am fost la Amsterdam, acasă în România. A fost foarte important pentru mine şi, evident, în toate aceste perioade am avut întotdeauna kinetoterapeutul cu mine şi am muncit mereu încercând să mă întorc cât mai curând posibil.

Am fost în Portugalia în pre-sezon şi am avut o săptămână liberă. A fost singura mea săptămână liberă din ultimele nouă luni şi jumătate. A fost foarte bine să mă întorc aici, să fiu alături de echipă.

Vrei să fii aici, vrei să fii în preajma băieţilor, aşa că a fost greu din punct de vedere mental şi fizic, dar văd că sunt aproape de destinaţia mea finală şi nu există un sentiment mai bun”, a spus Ianis Hagi, pentru Rangers TV.