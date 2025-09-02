Ianis Hagi și George Pușcaș, excluși dur de la națională: „Nimeni din lume nu i-ar fi selecționat fără echipă și ritm de joc”

Ianis Hagi și George Pușcaș au primit un verdict dur după ce nu au fost convocați la echipa națională a României pentru meciurile cu Canada și Cipru. Decizia selecționerului Mircea Lucescu vine pe fondul lipsei de activitate și a faptului că ambii jucători sunt momentan fără echipă.

Ianis Hagi, în vârstă de 26 de ani, nu a reușit să-și găsească un nou angajament după despărțirea de Rangers, iar un posibil transfer în Turcia la Alanyaspor nu s-a concretizat. Situația este similară și pentru George Pușcaș, care a rămas liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, echipă retrogradată din Turcia.

Ioan Andone, fost antrenor și prieten apropiat al selecționerului, a explicat că, în lipsa unei echipe și a unui ritm constant de joc, era firesc ca cei doi să nu fie luați în calcul pentru meciurile naționalei.

El a adăugat că trei luni fără echipă sunt mult prea multe și că revenirea în formă necesită timp: „De ce ai pierdut cinci luni?” Andone a mai spus că este foarte greu pentru jucători în această situație să găsească echipe potrivite, dar speră ca aceștia să fie 100% pregătiți până în decembrie.

„Pentru meciurile astea (n.r. cu Canada şi Cipru) sunt excluşi (n.r. Puşcaş şi Hagi). Nimeni din lume nu i-ar fi selecţionat, ţinând cont că nu au echipe la ora actuală. Trebuie să te descurci cu jucătorii în formă din campionatul intern.

Da, da. Adică şi Puşcaş, şi Ianis Hagi trebuiau să-şi caute soluţii. Trei luni fără echipă e foarte mult. Până reintri în formă îţi mai trebuie două luni. De ce ai pierdut cinci luni?

E foarte greu de găsit echipe în situaţia asta. Foarte greu de găsit. Poate vei fi bun în decembrie, să fii sută la sută”, a spus Ioan Andone.