Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a transmis un mesaj pozitiv pentru Ianis Hagi, după ce mijlocașul român a semnat cu Alanyaspor, în campionatul Turciei. Burleanu consideră că Ianis a luat decizia corectă, mai ales după o perioadă dificilă în care a fost jucător liber de contract.

Șeful FRF s-a declarat încântat de faptul că vor fi doi jucători români la Alanyaspor, inclusiv Umit Akdag, ceea ce va facilita munca scouterilor naționalei. De asemenea, a amintit de impactul uriaș pe care numele Hagi îl are în Turcia, datorită performanțelor legendarului Gheorghe Hagi, tatăl lui Ianis, considerat un idol și un erou acolo, chiar și după mulți ani.

Burleanu a subliniat și presiunea mare pe care o resimte un jucător aflat fără contract și a explicat că vara aceasta nu a fost deloc ușoară pentru Ianis. „Toată responsabilitatea pică pe umerii tăi când ești liber de contract”, a spus Burleanu, adăugând că se bucură că Ianis a luat această decizie, astfel încât să fie pregătit pentru echipa națională în octombrie.

„Dacă e confirmat, mă bucur foarte mult. În felul acesta vom avea doi jucători pe care îi vom urmări la Alanyaspor. Scouterii noştri vor avea o misiune mai uşoară.

E un campionat foarte puternic, un campionat în care tatăl lui a făcut o mega-performanţă. În continuare e un idol, un erou în Turcia, chiar dacă au trecut atâţia ani. Şi chiar mă bucur.