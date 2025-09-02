Cred că a fost şi într-o situaţie dificilă. De ce? Pentru că, pe de-o parte ţi se pare simplu că eşti liber de contract. Când ajungi în această postură, toată responsabilitatea pică pe umerii tăi. Până atunci e clubul care decide în ce direcţie o iei. Cred că din acest punct de vedere, nu a avut o misiune uşoară în această vară, dar mă bucur că a luat această decizie, astfel încât în octombrie să îl avem pregătit pentru echipa naţională”, a declarat Răzvan Burleanu.