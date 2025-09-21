Ianis Hagi, titular pentru prima dată în Turcia. Nota primită

Ianis Hagi (26 de ani) a bifat primul meci în primul 11 la noua sa echipă, Alanyaspor, în partida din etapa a șasea a SuperLigii Turciei, contra celor de la Istanbul Bașakșehir. Fotbalistul român a fost schimbat în minutul 66, după ce a primit și un cartonaș galben, însă evoluția sa a fost apreciată, primind nota 7,2 pe platforma Flashscore, cea mai mare a echipei la momentul schimbării. Această notă reflectă aportul său important, fiind peste media generală a echipei, de 6,5.

În această partidă, Ianis a avut două șuturi pe poartă, deși a ratat două execuții cadrate, și s-a remarcat prin șase dueluri câștigate din nouă. De asemenea, a livrat o pasă-cheie, a obținut cinci faulturi, a făcut două degajări și o intercepție. În momentul în care a ieșit de pe teren, scorul era egal, 1-1.

De menționat că Ianis Hagi venea după o perioadă fără club de trei luni, ceea ce a influențat ritmul său de joc, motiv pentru care nu a jucat toate cele 90 de minute. La primul său meci în Turcia, jucase doar 30 de minute împotriva lui Konyaspor, primind nota 6,8.