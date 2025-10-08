Ianis Hagi vrea „cel puțin” locul 2 în grupă

Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi vor lupta până la capăt pentru a termina cel puţin pe locul doi grupa de calificare la Cupa Mondială.

“Mai sunt 4 meciuri în acest an, trebuie să le câştigăm şi vedem unde ne vom clasa şi urmărim următorul obiectiv, să îl îndeplinim. La naţională vin mereu cu moralul bun. Important ca grup este să credem, indiferent de situaţie. Atâta timp cât sunt şanse şi sunt şanse reale. Sunt şanse să terminăm cel puţin pe locul doi în grupă şi ne luptăm pentru asta până la capăt.

Sperăm să câştigăm şi să punem echipa naţională într-o poziţie foarte bună la sfârşitul lui noiembrie”, a spus el.

Ianis Hagi ar vrea ca suporterii să fie prezenţi în număr mare pe Arena Naţională. “Când îi avem lângă noi suntem mai puternici.

Este un meci important pentru noi, pentru tot ce am lucrat până acum. După Campionatul European acest grup încă nu şi-a arătat potenţialul maxim şi mai avem de crescut. Ne motivează echipa naţională, indiferent de situaţie. Suntem uniţi. Vom aborda cu seriozitate şi vrem să câştigăm meciul”.