Ianis Stoica a înscris la debut şi Estrela Amadora, în prima etapă de campionat
Articol de Gabriel Ion - Publicat marți, 12 august 2025, ora 00:42,
Atacantul român Ianis Stoica a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Estoril, în prima etapă din Liga Portugal.
Ianis Stoica a fost lăsat pe banca de rezerve de către managerul Estrelei Amadora, Luis Silva şi echipa a fost condusă la pauză.
Gazdele au deschis scorul în minutul 36, prin Tiago Parente, iar Ianis Stoica a fost trimis pe teren abia în minutul 74, în locul lui Alan Godoy.
La numai un minut după ce a intrat în joc, românul a primit o pasă de la Rodrigo Pinho, intrat tot în minutul 74, şi a înscris golul egalizator.
Partida s-a încheiat 1-1 şi Estrela Amadora va înfrunta în etapa următoare, acasă, pe Benfica Lisabona.