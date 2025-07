Ianis Stoica a lămurit situația plecării sale de la Hermannstadt, după egalul cu Metaloglobus: „Nu sunt de neînlocuit”

Fotbalistul Ianis Stoica a vorbit sincer după rezultatului sub așteptări obținut de echipa sa, recunoscând că gruparea sibiană a pierdut două puncte prețioase. Atacantul a subliniat importanța unei prestații colective mai bune și a transmis un mesaj de responsabilitate și optimism pentru viitor.

„Momentan nu-mi explic, e clar că am pierdut două puncte. Trebuia să pasăm mai mult, toți avem o vină pentru acest rezultat. Am mai trecut prin momente grele și am scos-o la capăt. Din șase puncte ne-am ales cu două, dar campionatul este lung, trebuie să fim constanți și fotbalul ne va răsplăti”, a declarat Stoica, potrivit primasport.ro.

Situația transferului, lămurită de Ianis Stoica

Întrebat despre posibila sa plecare, Stoica a precizat că decizia nu îi aparține, ci este una care va fi luată de conducerea clubului:

„Patronii au ofertele. Ei decid când plec, dacă plec. Sunt în urmă cu pregătirea și sper să mă pun la punct, să dau cât mai multe goluri și pase de gol. Din România nu m-a sunat nimeni și nu știu ce să spun. Sunt supărat cu acest rezultat.

Vedem, perioada de transferuri e lungă, eu îi respect pe cei de aici că m-au ajutat și, când vor decide ei, voi pleca. Nu sunt de neînlocuit. Sunt convins că băieții vor face o treabă bună, indiferent de ce se va întâmpla.”

Mesaj de unitate și încredere

Chiar dacă s-a arătat nemulțumit de rezultat și de propria pregătire fizică, Ianis Stoica afirmă că are încredere în colegii săi și că echipa va reuși să depășească acest moment dificil. Totodată, a recunoscut că nu a primit oferte din România și rămâne dedicat obiectivelor clubului, respectând deciziile conducerii.