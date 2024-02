Ianis Stoica, apreciat la noua sa echipă: „Odată cu venirea lui suntem mai echilibrați!”

Ianis Stoica a decis să nu mai continue la U Cluj, sub formă de împrumut de la FCSB. Tânărul jucător s-a transferat în această iarnă la Hermannstadt.

Marius Măldărășanu, noul său antrenor, a vorbit despre fotbalist. Iată cum l-a descris tehnicianul sibienilor.

„Odată cu venirea lui suntem mai echilibrați!”

„Este la noi. L-am vrut în vară, am avut discuții, dar a ales să rămână la ‘U’ Cluj. M-au întrebat după dacă îl vreau. Eram sceptic, pentru că văzusem că va pleca în Israel, dar când s-a pus problema să vină la noi, am fost total de acord.

Este un jucător U21, dar are mulți ani în spate de Liga 2, Liga 1, este un under bun. Underii pot face diferența în play-off. Noi am avut probleme acolo. Dragoș Iancu, accidentat grav, Jipa a venit după o perioadă de șapte luni în care n-a jucat la Chindia.

Odată cu venirea lui Ianis suntem mai echilibrați, am încredere în el, dar nu este foarte bine pregătit. Normal că a pierdut puțin când a avut problema cu ‘U’ Cluj, dar va trebui să joace ce știe și ce îi cer eu. În rest, toate bune”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit Digi Sport.

Ianis Stoica a jucat 24 de partide până acum în acest sezon, trecându-și în cont 9 goluri și 4 pase decisive.