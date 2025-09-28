Ianis Stoica, marcator pentru Estrela Amadora în meciul contra AVS, scor 3-0

Atacantul român Ianis Stoica a încris un gol în victoria pe care echipa sa, Estrela Amadora, a înregistrat-o sâmbătă seara, pe teren propriu, în faţa formaţiei AVS, în etapa a şaptea din Liga Portugal.

Kikas a deschis scorul pentru Estrela Amadora, în minutul 21 al meciului cu AVS, iar Ianis Stoica l-a majorat trei minute mai târziu, din assistul lui Sidny Lopes Cabral. În minutul 45+2 tot Cabral a fost omul pasei decisive şi Kikas a stabilit scorul pauzei.

Ianis Stoica, titular la gazde, a fost înlocuit în minutul 62, iar fiecare echipă a avut câte un jucător eliminat. Paulo Vitor (AVS) a fost trimis la vestiare în minutul 77, cu roşu direct, iar Oumar Ngom a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat în minutul 90+3.