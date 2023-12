Ianis Stoica vrea să rămână definitiv la U Cluj: „Îmi doresc să îmi ajut cât mai mult echipa și în viitorul apropiat!”

Ianis Stoica se află pentru al doilea sezon la U Cluj, sub formă de împrumut de la FCSB. Tânărul atacant se simte excelent la formația ardeleană.

Recent, jucătorul și-a exprimat dorința de a continua și în viitor în tricoul alb-negru. Iată ce a spus despre cariera sa.

„Îmi doresc să îmi ajut cât mai mult echipa și în viitorul apropiat!”

„În primul rând, mă motivează să muncesc și mai mult zi de zi. Sper să nu mă opresc aici. Îmi doresc să îmi ajut cât mai mult echipa și în viitorul apropiat (n.r. că a devenit cel mai bun tânăr marcator din Superliga).

Poate am avut acea perioadă proastă pe care fiecare tânăr o are. Venisem și de la FCSB unde am avut o dezamăgire. Cred că din vară m-am maturizat, am învățat din greșeli și pot să spun că nu le voi mai repeta”, a spus Ianis Stoica, pentru LPF.