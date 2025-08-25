Ianis Zicu a răbufnit după eșecul cu FC Hermannstadt: „Avantajul nostru știți care a fost?”

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă.

„Lucrurile acestea nu sunt normale”, a izbucnit tehnicianul

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoş Albu a înscris cu un şut din careu.

Constănţenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Oaspeţii au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Işfan, lăsat liber în careu, a şutat la poartă.

„Am fost supărat pentru că au fost unele decizii … am avut corner clar şi pe momentul respectiv puteam lua golul 2.

Lucrurile acestea nu sunt normale, nu am vorbit, am tăcut, a fost situaţia de la meciul cu Botoşani, de la meciul cu „U” Cluj, lucruri clare în careu şi noi nu am avut nici cel mai mic arbitraj corect.

S-a vorbit că am fost cea mai avantajată echipă înainte de meciul cu „U” Cluj şi avantajul nostru ştiţi care a fost?

Că am dat gol la FCSB şi au venit pe VAR şi au dat fault, faptul că au dat penalty cei din teren şi la VAR au dat fault în afara terenului, faptul că Iancu a primit doar galben pe joc şi VAR a venit şi i-a dat roşu.

Astea nu sunt lucrurile care ne-au ajutat, pentru că VAR a corectat greşeala din teren.

(n.r. De ce a luat galben) Că i-am zis să se uite la ceas, a stat cinci minute pe jos jucătorul lor. I-am zis că e vrăjeală şi a zis că nu e vrăjeală că iei galben. Şi asta a fost”, a declarat Ianis Zicu.