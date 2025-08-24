Ianis Zicu, avertisment pentru jucătorii săi înainte de Hermannstadt – Farul: ”Am suferit și am primit multe goluri”

Ianis Zicu a vorbit despre eșecul suferit în runda precedentă cu U Cluj și și-a avertizat elevii înaintea meciului FC Hermannstadt – Farul că trebuie să fie mai atenți pe începuturile de joc.

Avertismentul tras de Ianis Zicu înainte de Hermannstadt – Farul

În conferința de presă premergătoare partidei din etapa a 7-a a SuperLigii, programată luni, 25 august, de la ora 19:00, tehnicianul ”marinarilor” a pus eșecul din duelul cu U Cluj pe seama crispării jucătorilor săi.

”Sunt lucruri care apar, nu ne așteptam după jocurile bune pe care le-am făcut. La UTA, chiar dacă am pierdut, jocul a fost bun. Din păcate, la jocul cu U Cluj a apărut această crispare. Cred că foarte mulți dintre jucători se așteptau să marcăm.

Noi am dat goluri și în inferioritate numerică, am marcat și în 11 contra 11 și se așteptau probabil să fie ușor cu această superioritate din minutul 6, dar a trecut timpul, au devenit crispați, nu au fost lucizi și din păcate nu am obținut nimic din acel joc.

Sperăm ca aceste două jocuri să ne fi trezit puțin vizavi de ceea ce înseamnă câteodată nevoia de a câștiga meciul. Am jucat bine la UTA și am pierdut, am jucat slab acasă și am pierdut, cred că e momentul să câștigăm indiferent cum jucăm. Lucrul aceste este primordial pentru meciul de luni.

(n.r. – Adversarul nu pare unul de speriat) Nu e vorba doar de ceea ce pare, câteodată nimic nu-ți garantează siguranța unui joc bun la meciul următor. Ai câștigat, meciul următor începe de la 0-0. Pierzi, meciul următor începe de la 0-0.

Important e cum o să fim la ora jocului, să fim mult mai echilibrați și mult mai combativi pe începutul de joc, pentru că am suferit și am primit multe goluri pe aceste începuturi. Așa s-a întâmplat și partida cu U Cluj când am primit gol foarte devreme”, a declarat Zicu.