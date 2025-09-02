Ianis Zicu i-a transmis unui jucător „să pună mâna și să se antreneze”

Ianis Zicu, antrenorul Farului, a reacționat după victoria cu 2-1 în fața Petrolului Ploiești.

„O partidă câștigată cu emoții, la fel ca toate cele de anul acesta. Am câștigat cu suferință, cu jucători ieșiți accidentați. În cazul lui Matei, după revenire am fost nevoiți să forțăm puțin cu el, pentru că aveam nevoie pe partea dreaptă. Ișfan a avut o accidentare și nu puteam risca să pățească altceva.

Toți jucătorii care au intrat au avut energia necesară, iar după meciul de la Hermannstadt au avut reacția potrivită. Vreau să le mulțumesc pe această cale, au făcut un efort extraordinar.

La David Maftei probabil e vorba tot de zona în care a avut acea problemă musculară. Sperăm să fie înapoi în 3-4 săptămâni. Vom avea grijă de el, nu vom mai risca.

Când te apropii de careu, sunt momente care pot fi decisive. Astăzi am avut șansa să primim acest penalty și să-l fructificăm, să câștigăm o partidă complicată. Rămăsesem în spate, dar acum ne-am așezat pe un loc care ne permite să ne batem pentru play-off.

Sima este un jucător de care îmi place, l-am văzut bine în toată această perioadă, a fost mereu implicat la antrenamente. A fost titular în Cupă pentru prima dată, a dat o pasă de gol, iar acum nu doar că a scos penalty-ul, dar efortul său trebuie apreciat. Un meci foarte bun pentru un debutant.

Markovic este un jucător care poate să ne aducă un plus, dar are de lucrat. Nu are ritm de joc, trebuie să pună mâna să se antreneze. În această pauză va alerga. Ne prinde bine pauza, pentru că încărcătura emoțională din ultimele săptămâni, în care n-am reușit să facem puncte, i-a epuizat pe jucători. Nu sunt la un nivel internațional foarte ridicat, ca să poată să treacă rapid peste astfel de momente”, a declarat Ianis Zicu, la emisiunea „Digi Sport Special”.