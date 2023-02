Gică Popescu: „Am bătut Columbia și s-au umflat mușchii pe noi”. Episodul genial povestit de fostul internațional

Episod fantastic rememorat de Gică Popescu de la Campionatul Mondial din 1994. România a terminat atunci grupa pe prima poziție, cu șase puncte din nouă posibile. Elveția a ocupat locul secund, cu patru puncte, Statele Unite ale Americii, locul trei, tot cu patru puncte, iar Columbia a părăsit competiția după ce a înregistrat doar trei puncte.

„Se temeau, cum să nu se teamă? Toate echipele naționale care veneau la București se temeau. Dar se temeau, pentru că aveam rezultate. Naționala României era compusă din jucători care evoluau pentru cluburi importante și care reprezentau ceva la respectivele echipe.

Am bătut Columbia în primul meci, s-au umflat mușchii pe noi și ne-am dus contra Elveției să-i atacăm. Ne-am dus din primul minut, am avut ocazii, le-am ratat și am pierdut 4-1. Și atunci, ce faci? Joci la rezultat?

Nea Puiu a ales partitura potrivită pentru a face rezultate. În preliminariile pentru ’98 am câștigat nouă meciuri la rând și al 10-lea am făcut în Irlanda egal. Ne certam între noi, pentru că voiam să facem 10 din 10, de parcă am pierdut calificarea!”, a spus Gică Popescu în cadrul unei conversații telefonice la emisiunea „SuperFanii” pe sport.ro.