„Iei în calcul o eventuală retragere din fotbal?”. Gicu Grozav a dat răspunsul pe loc

Gicu Grozav a oferit primele declarații după meciul U Cluj – Petrolul 1-1, fiind întrebat la finalul partidei despre posibilitatea retragerii din fotbal. Fotbalistul a fost categoric: nu are astfel de planuri și își dorește să-și continue cariera la Petrolul.

„Am semnat pentru încă un an, sunt foarte fericit. Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa și în această seară. Asta voi încerca la fiecare meci!”, a spus Grozav. Acesta a subliniat importanța spiritului de sacrificiu și unitatea grupului: „Ne-am întărit, am rămas cu aceași unitate de grup, suntem o familie și asta se vede și în teren!”

Jucătorul nu se gândește la retragere, însă a menționat că și-ar dori să își încheie cariera tot la echipa din Ploiești.

Grozav a remarcat evoluția echipei sale din meciul cu U Cluj și a remarcat spiritul de luptă.

„Am avut spirit de sacrificiu. Chiar mi-a plăcut în această seară, am dat dovadă de caracter, chiar dacă am luat gol pe final de repiză. Am reușit să obținem un punct într-o deplasare grea, contra unei echipe de play-off. Suntem bucuroși în această seară!

Chiar s-a muncit în această seară, s-a dat dovadă de caracter, asta mă bucură!

Eu zic că a fost un joc echilibrat, au ajuns de 2-3 ori într-o poziție mai periculoasă în prima repriză. Ne-am creat și noi câteva oportunități pe care nu le-am fructificat, dar, în a doua repriză am încercat să stăm cât mai sus. Era important să marcăm și mă bucur că am reușit.

Puteam mai mult în alte meciuri, și cu FCSB și cu UTA, dar asta este, ăsta este fotbalul.

Nu mă gândesc la retragere, dar mi-ar plăcea să îmi închei cariera la Petrolul. Eu am încredere că putem face lucruri frumoase!”, a spus Gicu Grozav, la digisport.ro.