Iga Swiatek a câștigat turneul WTA 1000 de la Cincinnati
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 19 august 2025, ora 09:11,
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a câştigat turneul WTA 1000 de la Cincinnati, după ce a învins-o în finală pe Jasmine Paolini, scor 7-5, 6-4.
Meciul a durat o oră şi 49 de minute.
Pentru Swiatek, acesta este al 24-lea titlu de simplu din carieră în circuitul WTA şi al 11-lea la nivelul WTA 1000.
Este al doilea ei titlu WTA din 2025, la o lună după ce a câştigat Wimbledon.