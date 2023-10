Iga Swiatek este în finală la China Open! Poloneza a ajuns la 62 de victorii în acest an și caută al 5-lea trofeu

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA, cs 2) s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 China Open, organizat la Beijing.

Iga Swiatek o va întâlni în finală la China Open pe Liudmila Samsonova

Ea a învins-o clar pe a treia jucătoare a lumii, sportiva americană Cori Gauff (3 WTA) cu 6-2, 6-3, în 74 de minute.

Principala armă a fostului lider WTA a fost serviciul. Ea a câștigat trei game-uri „albe”, în tot atâtea a cedat un singur punct, iar Gauff nu și-a procurat nicio minge de break în tot meciul.

Swiatek a ajuns la 62 de victorii în acest an. Ea va disputa a şaptea sa finală din acest an, trei fiind la turnee WTA 1.000. A câștigat patru trofee, inclusiv turneul de la Roland Garros. Gauff, campioana de la US Open, nu mai pierduse un meci din luna august.

Poloneza o va întâlni în finală pe rusoaica Liudmila Samsonova (22 WTA), care a produs o mare surpriză în semifinale, prin victoria cu 7-6 (7), 6-3 în fața kazahei Elena Rybakina (5 WTA, cs 5) în 102 minute.

Samsonova nu și-a adjudecat niciun trofeu în 2023, dar a câștigat, de-a lungul timpului, patru. Va fi al treilea meci direct, poloneza impunându-se cu 6-7 (4), 6-4, 7-5 anul trecut în semifinale la Stuttgart și cu un sec 6-1, 6-0 anul acesta în optimi la Dubai.