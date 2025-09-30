Iga Swiatek ia în calcul o decizie radicală pentru cariera sa

Numărul doi mondial în tenis, poloneza Iga Swiatek, a declarat recent că sezonul de tenis este mult prea lung și intens, motiv pentru care ia în calcul să-și reducă programul de turnee pentru a-și proteja sănătatea. Deși este angajată să participe la toate turneele obligatorii din acest an, Swiatek a recunoscut că nu știe cum va arăta cariera sa pe termen lung.

Jucătoarea cu șase titluri de Grand Slam a criticat regulile WTA care impun participarea la un număr foarte mare de turnee obligatorii, considerând că acestea sunt „nebunești” și dificil de gestionat în contextul unui calendar de 11 luni. Ea a spus că mulți jucători, chiar și cei din top, ar găsi imposibil să se încadreze în acest program.

Swiatek subliniază importanța sănătății și inteligenței în alegerea turneelor unde să participe, chiar dacă asta înseamnă să ignore unele reguli WTA. În plus, Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis a intentat un proces pentru a contesta regulile actuale, cu argumentul că acestea nu sunt sustenabile pentru jucători. În replică, WTA a calificat procesul ca fiind nefondat și și-a apărat reglementările.

„Din păcate, turneul asiatic este cea mai grea parte, pentru că simţi că sezonul se va termina în curând, dar tot trebuie să dai tot ce ai mai bun. Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea peste câţiva ani. Poate că va trebui să aleg unele turnee şi să nu le disput, chiar dacă sunt obligatorii. WTA, cu aceste reguli obligatorii, a făcut ca situaţia să fie destul de nebunească pentru noi.

Nu cred că vreun jucător de top va reuşi să facă acest lucru… Este imposibil să încadrezi toate aceste turnee în program.

Trebuie să fim inteligenţi în această privinţă, să nu ne pese de reguli şi să ne gândim la ce este sănătos pentru noi. Este greu”, a spus Iga Swiatek.