Iga Swiatek, în optimi de finală la Wuhan

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), favorită nr. 2, s-a calificat marți în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după ce a trecut lejer, în două seturi simetrice, 6-1, 6-1, de cehoaica Marie Bouzkova (41 WTA).

Poloneza s-a impus la capătul unui meci de doar o oră și 19 minute, ea reușind trei ași și făcând două duble greșeli, cehoaica neavând vreun as și comițând o singură dublă greșeală.

Swiatek, care a învins-o pentru a doua oară pe Bouzkova, o va întâlni în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe elvețianca Belinda Bencic (15 WTA, favorită nr. 13) și belgianca Elise Mertens (21 WTA).

Rezultate de marți:

Turul 1:

Rebecca Sramkova (Slovacia) – Anna Kalinskaia (Rusia) 6-2, 3-6, 6-3

Sofia Kenin (SUA) – Anastasia Zaharova (Rusia) 3-6, 7-6 (7/5), 6-3

Liudmila Samsonova (Rusia/N.16) – Emiliana Arango (Columbia) 6-1, 7-5

Naomi Osaka (Japonia/N.11) – Leylah Fernandez (Canada) 4-6, 7-5, 6-3

Linda Noskova (Cehia) – Iulia Putințeva (Kazahstan) 6-4, 4-6, 7-6 (7/2)

Jaqueline Cristian (România) – McCartney Kessler (SUA) 6-7 (6/8), 6-0, 6-3

Ann Li (SUA) – Emma Răducanu (Marea Britanie) 6-1, 4-1 (abandon Răducanu)

Magdalena Frech (Polonia) – Veronika Kudermetova (Rusia) 6-3, 2-6, 6-3

Karolina Muchova (Cehia/N.12) – Marta Kostiuk (Ucraina) 2-6, 6-2, 6-4

Zhang Shuai (China) – Emma Navarro (SUA/N.14) 6-2, 2-6, 6-3

Sorana Cîrstea (România) – Jelena Ostapenko (Letonia) 6-0, 2-1 (abandon Ostapenko)

Belinda Bencic (Elveția/N.13) – Donna Vekic (Croația) 6-2, 6-2

Turul 2:

Iga Swiatek (Polonia/N.2) – Marie Bouzkova (Cehia) 6-1, 6-1

Laura Siegemund (Germania) – Mirra Andreeva (Rusia/N.5) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3