Iga Swiatek, pusă la punct de o glorie a tenisului: „Îndură sau nu mai juca”

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, liderul mondial, a fost criticată de Martina Navratilova din cauza atitudinii de săptămâna trecută.

Swiatek a fost învinsă în semifinale la Cincinnati de sportiva americană Cori Gauff. La finalul partidei, ea spunea că are de gând să-și ia câteva zile de pauză înainte de US Open, care începe luni. „Simt că rezervorul meu de energie este destul de gol”, spunea poloneza sâmbăta trecută.

Martina Navratilova, fosta mare jucătoare americană cu origini în Cehoslovacia, a pus-o la punct pe Swiatek.

„Eu la vremea mea am jucat de obicei două-trei turnee între Wimbledon și US Open. Aș fi obosită după US Open, dar nu înainte de US Open. Stresul asupra jucătoarelor, înțeleg asta – iar Iga fiind poloneză a trebuit să joace la Varșovia.

În mod normal, dacă nu ar fi fost poloneză, nu ar fi jucat acolo și ar fi luat câteva săptămâni în plus de odihnă, așa că poate de aceea este obosită.

Dar tot trebuie să spun să îndure. Este septembrie, nu ai jucat atât de multe turnee și acesta este până la urmă US Open, despre ce altceva vorbim? Așa că dacă nu te poți motiva pentru asta… dacă ești atât de obosită mental, atunci nu juca.

Ia-ți timp liber și concentrează-te pe altceva. Ia-ți liber, concediu. E în regulă. Eu personal nu mi-am dat niciodată voie să fac asta, nu mi-a trecut niciodată prin cap că aș putea face asta” a transmis Navratilova, potrivit tennisuptodate.com.

„Nu am simpatie când aud că e obosită”, este revoltată Martina Navratilova

Fosta mare jucătoare a câștigat 18 turnee de Mare Șlem la simplu (4 la US Open, în 1983, 1984, 1986 și 1987), 31 la dublu feminin (9 la US Open) și 10 la dublu mixt (3 la US Open).

Mai are în palmares de patru ori Fed Cup (fosta denumire a Billie Jean King Cup), iar în 1984 a realizat Marele Șlem la dublu feminin, câștigând toate cele 4 competiții: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open, de fiecare dată alături de americanca Pam Shriver.

„Poți să te plângi sau poți trece la treabă și să-ți spui ‘Sunt bine. Sunt doar două săptămâni, sunt șapte meciuri, literalmente trebuie să muncesc din greu poate 20 de ore, în următoarele două săptămâni’.

Trebuie să pui lucrurile în perspectivă, să elimini presiunea și să spui ‘Bine, voi da tot ce am mai bun’. Restul este lipsit de stres.

Trebuie doar să apari, să te antrenezi timp de o oră, toată munca fizică a fost făcută. Faptul că ești în lumina reflectoarelor e o problemă bună, nu-i așa? Asta e ceea ce îți dorești să faci și iată-te aici.

Nu am simpatie când aud că e obosită, mai ales când mă gândesc prin ce am trecut noi. Treci peste asta și mergi mai departe”, a mai precizat Navratilova.