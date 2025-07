Iga Swiatek revine asupra momentului în care a aflat că a fost depistată pozitiv: „Eram în plină şedinţă foto cu un sponsor. Am plâns cel puţin 40 de minute”

În podcastul lui Andy Roddick, Iga Swiatek, recentă câştigătoare a turneului de la Wimbledon, a revenit asupra momentului în care a aflat că a fost depistată pozitiv la trimetazidină. Poloneza a povestit că se afla în mijlocul unei şedinţe foto pentru un sponsor.

Dar Swiatek şi Roddick au discutat îndelung despre controlul antidoping pozitiv al fostei numărul 1 mondial, care a fost depistată cu o cantitate foarte mică de trimetazidină în organismul său la 12 august 2024. Acest lucru i-a adus o suspendare de o lună.

Câştigătoarea a şase titluri de Grand Slam a povestit în ce condiţii a aflat că este implicată într-un caz de dopaj. „Eram în plină şedinţă foto cu un sponsor la Varşovia. Mi-am verificat e-mailurile şi am văzut că am primit un mesaj de la acest portal şi am crezut că era doar un memento să-mi confirm locaţia sau ceva de genul ăsta.Nici măcar nu l-am citit, pentru că am început să plâng. Agenţii mei au crezut cu adevărat că a murit cineva apropiat. I-am dat telefonul managerului meu şi ea a citit totul.”

„Nici nu ştiam dacă să continui filmările, pentru că aveam faţa roşie, am plâns cel puţin 40 de minute”, a continuat ea, emoţionată. „Dar ştiam că probabil nu le pot spune nimic, aşa că am continuat timp de trei ore. Şi trebuie să spun că sunt cele mai bune scene pe care le-am filmat, aşa că probabil sunt o actriţă bună. ”

Ulterior, s-a întâlnit cu membrii echipei sale şi a apelat la un avocat. „Totul era foarte confuz. Eram într-o stare deplorabilă. Făceam glume, eram sarcastică, pentru că trebuia să fac ceva ca să rezist. Şi apoi, când toată lumea a plecat, am plâns două săptămâni. ”