Iga Swiatek s-a calificat în finală la Korea Open, după un meci de 67 de minute

Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Seul, după ce a trecut de australianca Maya Joint (46 WTA).

Jucătoarea poloneză în vârstă de 24 de ani s-a impus cu scorul de 6-0, 6-2, după un meci care a durat 67 de minute.

Ea va juca a cincea finală în acest an.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Ekaterina Alexandrova (11 WTA) şi specialista cehă în dublu Katerina Siniakova (77 în simplu).

Iniţial programate pentru vineri, sferturile de finală au fost amânate pentru sâmbătă din cauza ploii din capitala sud-coreeană. Astfel, sâmbătă, Swiatek a trecut mai întâi în sferturi de Barbora Krejikova, scor 6-0, 6-3, iar apoi învins-o pe Joint.