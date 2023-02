Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la Dubai fără să joace! Retragerea Karolinei Pliskova suscită discuții aprinse

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (1 WTA, cs 1) a acces în semifinale la Dubai după retragerea Karolinei Pliskova (Cehia, 18 WTA).

Prima care a furnizat informația a fost jurnalista sportivă Reem Abulleil, iar anunșțul ei pe twitter a stârnit reacții dintre cele mai amuzante. „Ele joacă pentru Iga. Bencic săptămâna trecută, iar acum Pliskova”, a scris un utilizator, referindu-se la abandonul elvețiencei Belinda Bencic la Doha, tot în sferturi.

Karolina Pliskova has withdrawn from @DDFTennis with a viral illness.

Iga Swiatek receives a walkover into the semi-finals where she will face Madison Keys or Coco Gauff.

