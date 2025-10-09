Iga Swiatek s-a calificat în sferturi la Wuhan, unde va da peste Jasmine Paolini

Jucătoarele de tenis Aryna Sabalenka (Belarus), lidera WTA și principala favorită, și Iga Swiatek (Polonia), 2 WTA, favorită nr. 2, s-au calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.

Poloneza s-a impus după un meci de două ore și 10 minute

Sabalenka a trecut în optimi, în două seturi, 6-3, 6-2, de rusoaica Liudmila Samsonova (20 WTA, favorită nr. 16).

Belarusa s-a impus după doar o oră și 15 minute de joc, ambele jucătoare având câte șase ași, belarusa comițând o singură dublă greșeală, rusoaica trei. Lidera WTA o va avea adversară în sferturi pe kazaha Elena Rîbakina (9 WTA, favorită nr. 8).

La rândul său, Iga Swiatek a trecut tot în două seturi, 7-6 (7/2), 6-4, de elvețianca Belinda Bencic (15 WTA, favorită nr. 13).

Poloneza și-a adjudecat partida după un meci de două ore și zece minute în care a izbutit opt ași făcând două duble greșeli, elvețianca având un singur as și comițând două duble greșeli.

Swiatek va juca în runda următoare cu italianca Jasmine Paolini (8 WTA, favorită nr. 7).