Iga Swiatek s-a calificat în turul 3 la Beijing (WTA)

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA), principala favorită, s-a calificat sâmbătă în runda a treia a turneului WTA 1000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 dolari, după ce a trecut lejer, în două seturi, 6-0, 6-3, de chinezoaica Yuan Yue (110 WTA), beneficiara unui wild card.

Swiatek și-a adjudecat partida după doar o oră și 15 minute, ea reușind doi ași și făcând o dublă greșeală, chinezoaica având un as și comițând două duble greșeli.

Poloneza, care a mai câștigat trofeul aici în 2023, o va avea ca adversară în turul următor pe columbianca Maria Camila Osorio (83 WTA).