Iga Swiatek s-a calificat în turul doi la US Open

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (2 WTA, favorită nr. 2) s-a calificat marți seara în turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a trecut în două seturi, 6-1, 6-2, de columbianca Emiliana Arango (84 WTA).

Swiatek, campioană în 2022, s-a impus după doar o oră de joc, în care a reușit doar un as și a comis trei duble greșeli, adversara sa având două duble greșeli și un as.

În runda următoare, poloneza o va înfrunta pe olandeza Suzan Lamens (66 WTA).