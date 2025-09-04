Iga Swiatek, schimb acid de replici cu un jurnalist la conferinţa de presă de după meciul cu Anisimova

Un schimb de replici incredibil a avut loc în cadrul conferinţei de presă între Iga Swiatek şi un jurnalist, imediat după înfrângerea din sferturile de finală ale US Open în faţa Amandei Anisimova (6-3, 6-4).

Jucătoarea poloneză nu a apreciat când un reporter al turneului de Grand Slam a întrebat-o dacă are „nevoie de o pauză mentală” după o vară încărcată, în care a participat la mai multe turnee.

Surprinsă pentru o clipă, Iga Swiatek i-a răspuns jurnalistului: „Discutaţi cu cei responsabili de calendar. Dumneavoastră aveţi nevoie de o pauză mentală? Păreţi să aveţi nevoie de o pauză mentală”, a răspuns ea, inevitabil frustrată după această eliminare. La care jurnalistul a replicat: „Da, este adevărat, dar trebuie să merg până la finalul turneului”, provocând câteva râsete din partea colegilor săi prezenţi în sala de presă.

Swiatek a fost învinsă de Amandei Anisimova în sferturi la US Open, după ce cu câteva luni în urmă, poloneza o umilise pe aceeaşi adversară în două seturi (6-0, 6-0) în finala de la Wimbledon.