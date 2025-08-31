Iga Swiatek și Coco Gauff s-au calificat în optimile de finală la US Open

Poloneza Iga Swiatek, a doua jucătoare a lumii, și americanca Coco Gauff, numărul trei mondial, s-au calificat în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după victoriile obținute sâmbătă, la New York, în timp ce jucătoarea română Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a părăsit competiția în turul al treilea, informează AFP.

Swiatek, campioana en titre de la Wimbledon și sextuplă laureată de Mare Șlem, a trebuit să lupte pentru a trece de rusoaica Ana Kalinskaia (N.29), finalista turneului WTA 500 de la Washington, pe care a învins-o în final cu 7-6 (7-2), 6-4.

În optimile de finală, Swiatek va fi opusă rusoaicei Ekaterina Alexandrova (N.13), care a avut nevoie de doar o oră pentru a trece de germanca Laura Siegemund, cu 6-0, 6-1.

Într-o altă partidă, din turul 3, Coco Gauff, a treia jucătoare a lumii, a trecut în două seturi, 6-3, 6-1, de poloneza Magdalena Frech (N.28) și o va înfrunta în optimi pe japoneza Naomi Osaka, dublă laureată la US Open (2018, 2020) și fost lider mondial, care a trecut cu 6-0, 4-6, 6-3 de australianca Daria Kasatkina (N.15).