Iga Świątek: ,,Simona Halep este un model extraordinar” – Poloneza a avut numai cuvinte de laudă pentru fostul lider mondial

Iga Swiatek (20 de ani), noul lider mondial WTA începând din 4 aprilie, a obţinut a 14-a victorie consecutivă în acest an şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Miami.

Swiatek a trecut în optimi de americanca Cori Gauff cu scorul de 6-3, 6-1.

Iga Swiatek a avut numai cuvinte de laudă pentru Simona Halep. Cele două s-au întâlnit în semifinale la Indian Wells, unde poloneza s-a impus în două seturi.

,,Fed Cup este mereu o competiție diferită, în echipă, vin mulți fani. Este o competiție stresantă, nu am multă experiență în Fed Cup. Am jucat de trei ori și mereu am avut meciuri grele. Nu știu deocamdată împotriva cui o să joc… nu știam că Simona nu va juca. Probabil va fi Sorana.

Sunt destul de entuziasmată în privința meciului cu România, nu am jucat atât de mult în țara mea. Sper că voi fi pregătită din punct de vedere mental, pentru a rămâne concentrată, având în vedere atmosfera.

Sigur că va fi o presiune, vor crește așteptările după ce am devenit lider mondial. Dar sunt pregătită pentru asta, sincer. A fost greu să gestionez așteptările pe care le-am avut eu, nu ale altora. Știu că pot fi suișuri și coborâșuri.

Este mereu greu să joc împotriva Simonei, mental și fizic. Este genul de jucătoare care nu renunță niciodată, este o luptătoare. Mă bucur că am jucat de multe ori împotriva ei, o jucătoare care a fost în circuit în ultimii zece ani. Am avut multe de învățat după fiecare meci împotriva ei.

Cred că Simona a popularizat tenisul în România și în Europa. Este un model extraordinar pentru jucătoare”, a spus Iga Swiatek, pentru Digi Sport.