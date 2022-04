Iga Świątek spulberă orice adversară îi stă în cale – Poloneza câștigă al patrulea titlu consecutiv

Iga Swiatek a câștigat duminică al șaptelea titlu al carierei, după ce s-a impus în fața Arenei Sabalenka în finala de la Stuttgart. Bielorusa nu a avut drept de apel în fața liderului mondial.

JAZDA!! 🚘 🇵🇱 @iga_swiatek defeats Sabalenka 6-2 6-2 in Stuttgart to make it FOUR WTA titles in a row!#PorscheTennis pic.twitter.com/YubXjXlkuE — wta (@WTA) April 24, 2022

Poloneza s-a impus în fața Arenei Sabalenka în doar o oră și 24 de minute de joc, cu scorul de 6-2, 6-2. Iga a obținut astfel a 23-a victorie la rând în circuitul feminin.

Back 🏆

to

back 🏆

to

back 🏆

to

back 🏆 Another trophy for @iga_swiatek on her #PorscheTennis debut! pic.twitter.com/kIQXmEjWbT — wta (@WTA) April 24, 2022

Iga a servit foarte bine pe toată durata partidei, a comis doar 2 duble greșeli, pe când Aryna a avut 6 duble. I-a a reușit câte două breakuri în fiecare set.

Iga Swiatek are șapte titluri WTA în palmares: Roland Garros (2020), Roma, Adelaide (2021), Doha, Indian Wells, Miami și Stuttgart (2022).

În acest an, Swiatek are 30 de victorii și trei înfrângeri.