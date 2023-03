Igor Armaș de la FC Voluntari și-a anunțat retragerea din naționala Republicii Moldova

Fundaşul Igor Armaş, care evoluează la FC Voluntari, şi-a anunţat retragerea din naţionala Republicii Moldova, prin intermediul unui mesaj publicat de site-ul Federaţiei de fotbal de peste Prut (FMF).

”Unul dintre cei mai buni jucători din fotbalul moldovenesc, Igor Armaş (35 ani), şi-a anunţat retragerea de la echipa reprezentativă a Moldovei. Fostul căpitan al tricolorilor a îmbrăcat de 83 de ori tricoul echipei ţării, pentru care a marcat 6 goluri. Armaş se află pe locul 2 în clasamentul all-time al prezenţelor la naţională”, se arată în comunicatul FMF.

”Vine un moment când trebuie să te dai la o parte, pentru a oferi locul tinerilor fotbalişti! În toţi anii în care am reprezentat echipa naţională am încercat să dau totul pe teren, astfel să le mulţumesc oamenilor, care cu adevărat susţineau echipa ţării! Am ajuns la o vârstă când nu pot să ajut echipa sută la sută şi am decis că aşa va fi corect, ca la lotul naţional să fie convocaţi jucătorii care sunt cei mai buni la momentul dat şi care sunt gata să se dedice în totalitate echipei! Au fost mulţi ani la rând, ani frumoşi şi o mândrie să reprezint ţara în care m-am născut şi simt că în multe momente puteam să fac mai mult sau aş fi vrut să fac mai mult pentru a avea rezultatele pe care le merită suporterii şi oamenii acestei ţări”, se arată în mesajul lui Armaş.

El le-a urat succes jucătorilor care vor evolua în continuare la echipa naţională, ”să dea totul la antrenamente şi meciuri, pentru succesul” selecţionatei Moldovei, deoarece ”implicându-se sută la sută, vor avea doar de câştigat din asta”.

”Suporterilor le doresc cu aceeaşi speranţă şi entuziasm să susţină naţionala, aşa cum au făcut-o până acum şi puţină răbdare, pentru că se formează o naţională tânără, cu jucători de perspectivă şi un antrenor ambiţios”, a adăugat fundaşul.

”Să reprezinţi echipa naţională e un privilegiu pentru fiecare jucător şi o onoare! Fiecare copil trebuie să simtă asta, e un sentiment aparte”, a subliniat Armaş, care a ţinut să le mulţumească tuturor toate persoanelor care i-au fost alături şi au făcut tot posibilul să devină un fotbalist mai bun şi un om mai decent.

Igor Armaş s-a născut la Căuşeni, unde a făcut primii paşi în fotbal. În 2001 a venit la Chişinău, la Şcoala Tânărului Fotbalist Zimbru. Spre sfârşitul sezonului 2003-2004, antrenorul Sergiu Sîrbu l-a inclus în lotul echipei a doua a clubului Zimbru, care evolua în Divizia A. La 29 mai 2004, la nici 17 ani, în minutul 76 al meciului cu Maiak Chirsova, a debutat la Zimbru 2, înlocuindu-l pe Dumitru Mazca. Meciul a fost câştigat de Zimbru cu 5-0. Şi în următorii doi ani avea să joace la juniori şi la Zimbru 2. În 2005-2006 devine jucător de bază la echipa a doua, joacă regulat şi reuşeşte şi primul gol. În întâlnirea cu Moldova 03 Ungheni înscrie un gol în victoria cu 7-0.

În primăvara lui 2007 este promovat la prima echipă. La 7 martie a intrat pe teren în partida cu rivala Sheriff Tiraspol, în faţa a 4.500 spectatori. Atunci a primit şi primul cartonaş galben în Divizia Naţională. Jocul tânărului fundaş a lăsat o impresie bună şi a apărut în lot tot mai des.

A fost chemat la naţionala de tineret a ţării unde a debutat la 2 februarie 2007 în amicalul cu selecţionata României, pierdut cu 0-2. în echipa României jucau Keşeru, Bicfalvi, Bogdan Stancu şi Tătăruşanu.

În 2008, Igor Dobrovolski l-a convocat în premieră la naţionala Republicii Moldova. Pentru prima dată a îmbrăcat tricoul naţionalei pe 28 mai, în amicalul de la Tiraspol cu Armenia, scor 2-2.

Primul gol pentru Zimbru l-a înscris în ultima etapă din toamna lui 2008, când a punctat în înfrângerea cu Academia, 2-3. A fost şi ultimul meci din carieră la Zimbru. A fost desemnat cel mai bun apărător din campionatul intern în acel sezon.

A plecat în Suedia, la Hammarby, unde a jucat în 2009. Aici a fost desemnat de suporteri ‘cel mai bun fotbalist al echipei’.

A urmat transferul în Rusia, unde a evoluat timp de şapte ani la Kuban Krasnodar. Conform presei, suma transferului a fost de circa 600.000 de euro. A debutat în Rusia pe 28 martie 2010 în partida cu Avangard Kursk. Primul gol la Kuban l-a marcat în poarta echipei Volgari-Gazprom Astrahan pe 9 iulie. La Kuban a disputat 155 de partide (109 în prima ligă), în care a marcat de 5 ori.

În 2017, s-a transferat la Anji Mahacikala, de unde a ajuns ulterior la FC Voluntari. A debutat în campionatul României la 16 septembrie 2018 în meciul cu Politehnica Iaşi, scor 0-1. A marcat primul gol pentru Voluntari pe 19 octombrie în acelaşi an, în minutul 22 al disputei cu formaţia Concordia Chiajna, scor 4-0. De atunci a adunat 159 de meciuri şi a marcat 7 goluri.

În anul 2019, suporterii moldoveni l-au desemnat cel mai bun fotbalist al anului, iar Federaţia Moldovenească de Fotbal i-a acordat premiul ‘Simpatia publicului’.