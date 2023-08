Igor Armaș lasă capul în pământ după eșecul de la Craiova: „Scorul putea fi mult mai mare. Nu știu ce a fost cu noi”

FC Voluntari a fost învinsă cu 1-3 în deplasare, de FC U Craiova 1948, în primul meci al etapei a 5-a.

„Scorul putea fi mult mai mare. Nu știu ce a fost cu noi”, a recunoscut Igor Armaș

Scorul luase proporții la jumătatea primei reprize, după reușitele lui Chițu (4), Sidibe (14) și van Durmen. Echipa ilfoveană a marcat în minutul 78, prin prin Sigurjonsson 78.

La finalul partidei, căpitanul lui FC Voluntari, Igor Armaș, a recunoscut că el și colegii lui au cam fost cu nasul pe sus, ca urmare a victoriei din runda precedentă, 2-1 acasă împotriva Rapidului.

„O primă repriză nereușită. Scorul putea fi mult mai mare. Nu știu ce a fost cu noi, am fost o echipă largă. Erau mereu primii la minge, au câștigat meritat. Am crezut că le știm pe toate după victoria cu Rapid.

Trebuia să începem de la 0, cu capul în pământ și să începem bine defensiv, mai ales că jucam cu o echipă bună pe atac. De fiecare dată primim trei goluri de la ei.

Trei contraatacuri, când joci cu Craiova, te pedepsește. Nu m-am gândit că vom primi goluri și după pauză. Și meciul trecut tot 3-0 pierdeam și am egalat pe final. Așa am crezut că se va întâmpla după pauză, dar nu am avut forța necesară.

Suntem pe locul doi după patru etape, asta nu spune nimic. Vom vorbi dacă vom fi pe locul doi la finalul campionatului, dar așa trebuie să băgăm capul în pământ și să muncim”, a spus el după meci.