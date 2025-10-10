Il Giro 2026 începe, pentru a 16-a oară în istorie, din străinătate

Turul ciclist al Italiei, care a plecat anul acesta din Albania, va începe în Bulgaria în 2026, o premieră în istoria sa, a anunțat vineri proprietarul și președintele RCS Sport, organizatorul Il Giro (9-31 mai 2026), informează AFP.

Impact pozitiv în țările din care se pleacă și pentru italienii care descoperă noi teritorii

‘Noi am plecat din Albania în luna mai, iar anul viitor va fi din Bulgaria’, a declarat Urbano Cairo pe marginea Festivalului Sportului organizat de La Gazzetta dello Sport, deținută de grupul RCS, fără a oferi alte detalii.

‘Aceste starturi din străinătate au un impact pozitiv, atât în țările din care se pleacă, cât și pentru italienii care descoperă noi teritorii. Noi stimulăm exporturile italiene, Giro este un ambasador al sportului în lume’, a spus el.

Il Giro va începe pentru a șaisprezecea oară în istoria sa din străinătate, o mișcare care se accelerează din 2010, cu plecări din Olanda (2010, 2016), Danemarca (2012), Regatul Unit (2014), Israel (2018), Ungaria (2022) și Albania (2025), pentru trei etape.