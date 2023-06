”Îl prindea pe Mihăilă cu taxiul!”. Reacție superbă din vestiarul naționalei după egalul cu Elveția

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

După meci, Andrei Burcă a oferit mai multe declarații.

El a dezvăluit ce a spus Moruțan despre golurile lui Mihăilă.

”O echipă foarte bună, Mister nu i-a lăudat degeaba. Incredibil pasează, dar am avut inimă, suflet, spirit. Nu am cedat, ne-am jucat şansa. Ne este ciudă că luasem două goluri pe contraatac, ok, au avut şi alte ocazii, dar nu au marcat din ele. E un punct luat cu inima. Au mecanisme, automatisme, noi de abia începem să ne formăm.

Aşa se obţin rezultatele, cu inima. Chiar zicea Olimpiu Moruţan că trebuia să-l prindă jucătorul elveţian cu taxiul la faza din final. Cred că m-au luat toate, pe la inghinali, peste tot, am încercat să resping cum am putut. Lumea nu înţelege că a fost un meci capital în Kosovo, am înţeles că a fost şi preşedintele să-i motiveze.

Datorită acelui rezultat eu cred că au clacat. Cred că e important că suntem neînvinşi. Asta ne-a zis Mister, trebuie să ne batem, să ne luptăm, doar aşa, formând un grup şi o familie putem să ne calificăm.

După, s-a văzut că băieţii din faţă au calitate. Trebuie să recunoaştem, au această filosofie ca la Barcelona, nici nu ajungeai la adversar că pasau mingea”, a spus Andrei Burcă.