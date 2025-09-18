Îl schimbă Gigi Becali pe Elias Charalambous dacă FCSB pierde la Botoșani? Marius Șumudică nu are niciun dubiu

Deși s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Europa League, FCSB continuă să se afle într-o criză de rezultate în SuperLiga. Acest lucru a fost demonstrat și în etapa a 9-a, când roș-albaștrii au remizat în deplasare cu Csikszereda, scor 1-1. Ce spune Marius Șumudică despre situația în care se află Elias Charalambous.

După remiza din etapa a 9-a din SuperLiga, scor 1-1, mai multe voci din spațiul public au transmis că Elias Charalambous ar trebui înlocuit pe banca tehnică a celor de la FCSB.

Întrebat despre poziția antrenorului cipriot, Marius Șumudică a transmis că e convins că Gigi Becali nu îl va înlocui pe Elias Charalambous.

Totodată, „Șumi” susține că tehnicienii sunt cei care plătesc după rezultatele slabe ale echipei, însă acest lucru nu se întâmplă și la FCSB.

„(n.r. – Valeriu Iftime a spus că, în mod normal, Elias Charalambous ar trebui demis) Cred că o mare parte de vină o au și antrenorii. Toată lumea știe ce face Gigi, că el face schimbările.

„Gigi Becali nu o să îl schimbe niciodată pe Elias Charalambous”

Până la urmă, cu jucătorii lucrează antrenorii. E urât să vorbesc eu acum de Charalambous că ar trebui schimbat sau nu. În momentul în care vrei să faci un șoc la echipă, primul care cade este antrenorul, așa se întâmplă.

Nu stai să bulversezi acum tot grupul și să spui că pe x îl scoți de pe listă și bagi pe altcineva. De obicei, antrenorul este cel care plătește. La FCSB nu se întâmplă lucrul acesta, dar la CFR s-a întâmplat.

Nu o să îl schimbe Gigi pe Charalambous niciodată! Nu îl schimbă niciodată”, a declarat Marius Șumudică.