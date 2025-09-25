Îl vrea Ajax pe Bîrigea? ”Am vândut jucători la ei!”

De la ora 19:45, Go Ahead Eagles și FCSB se înfruntă în faza principală a Europa League.

Înainte de meci, MM Stoica a oferit mai multe declarații.

El a vorbit despre posibilul interes al lui Ajax pentru Bîrligea.

„Cine spune chestiile astea? Nu ştiu dacă-s invenţii sau nu, dar nu cred eu că anunţă Ajaxul pe cineva că vine să vadă un jucător. Am avut experienţa cu Ajax, am vândut jucători la Ajax. Pe Ogăraru îl urmăriseră 30 de meciuri”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.