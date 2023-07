Ilie Dumitrescu a analizat jocul FCSB-ului și a dat verdictul: „Încă un experiment al lui Gigi!”

Ilie Dumitrescu, analistul TV, a urmărit atent jocul prestat de FCSB la Galați. Bucureștenii s-au impus pe terenul Oțelului cu 2-0.

Se pare că fostul internațional român a identificat 3 aspecte importante la echipa lui Charalambous. Iată ce a spus.

„Încă un experiment al lui Gigi!”

„L-am văzut și pe Tavi azi «nouă fals». Încă un experiment al lui Gigi. Ce-a zis? «Dacă poate să joace Băluță, să joace și Tavi, că are tehnică superioară, intră în combinații…»”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.

„Este o competiție pe post la FCSB. E și Miculescu, e și Băluță, e Cordea, e Coman. Sunt soluții. Îl ai și pe Edjouma, îl ai și pe Ovidiu Popescu. FCSB are jucători de valoare”, a mai adăugat aceasta.

„(Despre Chiricheș nr.) Are nevoie de ritm. Nu l-am văzut să facă progresie cu mingea la picior. Primea de la Dawa, putea să treacă de prima linie, dar nu a făcut-o. E la început, dar se vede că are calitate. Mă uitam la el cum căuta soluția…”, a fost o altă remarcă a lui Ilie Dumitrescu.