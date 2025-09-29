Ilie Dumitrescu a numit cele 3 echipe care nu vor prinde play-off-ul

Fostul internațional Ilie Dumitrescu consideră că echipele FC Argeș, Unirea Slobozia și FC Botoșani nu vor reuși să prindă play-off-ul în Superliga, deși toate trei se află în acest moment în primele șase clasate după 11 etape. Dumitrescu susține că este foarte greu pentru aceste formații să reziste în top și a declarat că i-ar plăcea să fie contrazis de antrenorul Bogdan Andone de la FC Argeș, echipă pe care o apreciază.

„E greu la înălțime. Aș vrea să mă contrazică FC Argeș cu Bogdan Andone, pentru că mie îmi place foarte mult antrenorul. Dar eu nu văd nici Argeșul, nici Slobozia să rămână în play-off. Foarte greu și pentru Botoșani. Le va fi greu”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Celelalte echipe din play-off sunt Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, în timp ce printre potențialii pretendenți mai figurează și UTA Arad, Oțelul Galați, U Cluj, Farul și Hermannstadt. FCSB și CFR Cluj, echipele cu pretenții mari, sunt momentan în afara primelor șase locuri, FCSB fiind la 8 puncte în spatele locului 6.

Trio-ul FC Argeș, Unirea Slobozia și FC Botoșani a avut în plus performanțe importante, învingând fiecare FCSB în turul campionatului, ceea ce este remarcat de Ilie Dumitrescu, însă el rămâne pesimist în privința prezenței lor în play-off.