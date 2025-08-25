Ilie Dumitrescu a remarcat un jucător după FCSB – FC Argeș 0-2: „Foarte activ și cu personalitate”

FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare pe Arena Națională, scor 0-2, în fața celor de la FC Argeș, în etapa a 7-a din SuperLiga României. Golurile au fost marcate de Bettaieb în minutul 72 și de M. Popescu (autogol) în minutul 88 pentru oaspeți.

Ilie Dumitrescu, membru al „Generației de Aur”, l-a remarcat la finalul partidei pe Yanis Pîrvu, atacant lateral de 18 ani al FC Argeș. Pîrvu a intrat în minutul 39, înlocuindu-l pe Tudose, accidentat, și a impresionat prin activitatea sa, atitudinea curajoasă și modul în care creează superioritate pe faza ofensivă. Cota sa de piață este estimată la 200.000 euro, conform transfermarkt.com, iar în acest sezon a marcat deja un gol pentru FC Argeș.

„Accidentarea lui Tudose a făcut ca să intre Pîrvu, copilul ăsta, s-a schimbat sistemul de joc. Hai să ne uităm ce a făcut copilul ăsta, a fost foarte activ și cu personalitate. Creează superioritate și cere foarte bine mingea”, a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club.