Ilie Dumitrescu a tras concluzia, după victoria Craiovei: ”A fost și el cu un joc foarte solid!”

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava, scor 3-0, în manșa tur din turul trei preliminar UEFA Conference League.

După meci, Ilie Dumitrescu a oferit mai multe declarații.

„Craiova a făcut un joc foarte bun, un joc solid. Și în prima repriză a jocului notam 3 ocazii importante de gol. Cea a lui Teles, în situație 1-1. Un jucător pe care l-am remarcat. A mai fost ocazia cu bara și cea a lui Mora, cu capul. Și Bancu mi-a plăcut. Lucrurile au fost pe un drum extrem de bun pentru Craiova, adversarul a ieșit joc și au fost câteva contraatacuri.

Mie mi-a plăcut foarte mult linia asta de 4, Mora, Băluță, Teles. Baiaram și Al-Hamlawi cer foarte bine mingea în profunzime. Mă bucur foarte mult pentru Baiaram că a avut această reușită. Screciu a fost și el cu un joc foarte solid. Cea mai bună versiune a Craiovei în acest meci.

Banca e foarte bună. Ai soluții la atacant, îl ai pe Lyes Houri. Ai și pe Crețu, pe Nsimba. O să gestionezi cu o formulă pentru campionat, aceasta cu Crețu și cu Mora pentru retur”, a spus Ilie Dumitrescu.