Ilie Dumitrescu: „Am câștigat un jucător de echipă națională”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a tras concluziile imediat după victoria României în fața Austriei, scor 1-0, din preliminariile pentru Mondial.

„O victorie meritată, nu era normal ca meciul ăsta să se termine la egalitate, chiar dacă a fost echilibrat în multe momente. Echipa mai periculoasă am fost noi.

Apărarea a fost foarte exactă. A fost seara noastră. Ca joc, ca soartă, ca tot. Mi s-a părut un meci mai bun decât cel cu Elveția. Dacă noi câștigăm cu Bosnia, luăm locul doi. Am câștigat un jucător de echipă națională, Dragomir este acest jucător. Ar trebui lăudați toți jucătorii, începând de la Radu, Rațiu, fundașii centrali”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.