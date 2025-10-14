Ilie Dumitrescu: „Cel mai bun meci al României acasă din ultimii ani!” Jucătorii care au strălucit în victoria cu Austria

Ilie Dumitrescu a declarat cu convingere că România a oferit cel mai bun meci pe teren propriu din ultimii ani, după victoria muncită în preliminariile Campionatului Mondial 2026, 1-0 cu Austria. Seara de 13 octombrie a fost una care a demonstrat progresul și determinarea echipei naționale, iar Dumitrescu a ținut să evidențieze jucătorii care au impresionat prin jocul lor și atitudinea exemplară.

Golul victoriei a venit în minutul 90+5, marcat de Virgil Ghiță, gest ce a încununat o prestație solidă, în care România a arătat multă maturitate în joc. „A fost cel mai bun joc pe teren propriu din ultimii ani, chiar și mai bun decât meciul cu Elveția din preliminariile EURO 2024,” a spus analistul. Dumitrescu a remarcat echilibrul din prima repriză, cu o posesie 50-50, dar și o atitudine ofensivă și agresivă prin jucători ca Marius Marin și Vlad Dragomir.

Liderii din teren, precum Ianis Hagi, au dat consistență și încredere echipei, iar portarul Ionuț Radu a confirmat experiența dobândită și rolul de lider pe care îl are acum, spre deosebire de anii trecuți. De asemenea, jucători ca Dennis Man și Mihăilă au adus dezechilibru în defensiva adversă prin implicarea și activitatea lor.

La Austria au fost câțiva jucători care nu au existat. Laimer joacă la Bayern, este un jucător polivalent, însă a fost blocat și nu i-a putut pune în valoare pe cei din față. Marius Marin și Vlad Dragomir au făcut un joc exact. Au recuperat, au fost agresivi, au avut determinare. Am fost peste austrieci ca atitudine.

În momentul în care am intrat în posesie am văzut lideri. Rațiu, care îți dă liniște când intră în posesie. Vlad Dragomir, Marius Marin, a excelat și Ianis Hagi. Mihăilă a provocat dezechilibru. La fel și Dennis Man, nu și-a asumat foarte multe, dar a fost foarte implicat, a fost activ.

Ca dovadă, posesia în prima repriză a fost de 50-50, iar Bîrligea este într-adevăr un jucător. M-am gândit înainte de meci că va juca cu Bîrligea. El dă tonul la pressing, este agresiv, a recuperat foarte mult.

Revenind la căpitanul Ianis Hagi, are maturitate. Are soluția înainte să vină mingea la el. Văd un jucător care trage echipa după el. Ce a lipsit în ultima vreme la echipa națională a fost prezența lui.

Peste Ionuț Radu au trecut câțiva ani, era un lider în vestiar la U21. Acum are experiență, maturitate, joacă la un nivel mare. Per total, a fost cel mai bun joc al echipei naționale pe teren propriu din ultimii ani, cred că și peste meciul cu Elveția.

Austriecii nu au avut o situație clară. Am scăpat și de complexul că orice echipă venea pe teren propriu, Bosnia, Canada, sau Austria, imediat făcea pressing pe ieșirile noastre din apărare pe construcție. De data asta nu am avut probleme”, a spus Ilie Dumitrescu, congorm digisport.ro.