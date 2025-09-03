Ilie Dumitrescu cere titularizarea la națională a jucătorului care a impresionat în ultimul an: „Aș vrea să-l văd la lucru”

Ilie Dumitrescu îl propune titular pe Virgil Ghiță la naționala României pentru meciurile din septembrie, subliniind evoluțiile foarte bune ale fundașului la Hannover și Cracovia.

Fostul atacant al naționalei, Ilie Dumitrescu, a declarat public că dorește să-l vadă pe Virgil Ghiță în primul „11” al României pentru partidele cu Canada (amical) și Cipru (preliminarii CM 2026). Dumitrescu a lăudat cifrele lui Ghiță, care a avut prestații excelente atât în Polonia, la Cracovia, cât și în actualul sezon la Hannover, în Zweite Bundesliga.

„Aș vrea să-l văd pe Ghiță. Aș vrea să-l văd la lucru. A avut cifre foarte bune în Polonia și acum în Germania la Hannover, în Zweite Bundesliga”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Virgil Ghiță, aflat la a patra convocare pentru reprezentativa României, are deja un gol și un assist în 5 meciuri disputate pentru Hannover în acest sezon. Jucătorul are o cotă de piață de două milioane de euro, potrivit Transfermarkt.